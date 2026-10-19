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Samsun'da 3 kuyumcuya düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı

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Samsun'da 3 kuyumcuya düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 12 ilde yürütülen çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında Samsun'da 3 kuyumcu dükkanına operasyon yapıldı, 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin ardından Ankara'ya sevk edileceği öğrenildi.

Ankara merkezli 12 ilde çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, Samsun'da 3 kuyumcu dükkanına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik 19 Ekim'de Ankara merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, 'suç örgütü kurma ve yönetme', 'suç örgütüne üye olma', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama', 'kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık' ve 'vergi usul kanununa muhalefet' suçlarından 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyon kapsamında Samsun'da da 3 kuyumcu dükkanına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Polis kuyumcuda arama yaptı. Şüpheliler, işlemleri için Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin Ankara'ya sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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