Samsun'da 225 İşçi Magnolya Tatlısından Zehirlendi

Samsun'da 225 İşçi Magnolya Tatlısından Zehirlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan 225 işçinin öğle yemeğinde yedikleri magnolya tatlısı nedeniyle zehirlendiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren 10 farklı fabrikada çalışan 225 işçinin zehirlenme nedeni belli oldu. Yapılan laboratuvar analizlerine göre, işçilerin öğle yemeğinde yedikleri magnolya tatlısından zehirlendikleri tespit edildi.

Olay, 8 Mayıs Perşembe günü meydana geldi. Fabrikalarda öğle yemeği sonrasında mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma şikayetleriyle rahatsızlanan toplam 225 işçi hastanelere başvurdu. Tedavileri tamamlanan işçiler taburcu edildi.

Olay sonrası Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol ekipleri, öğle yemeğinde sunulan tavuk suyu çorbası, pilav, etli türlü ve magnolya tatlısından numuneler alarak Samsun Gıda Kontrol Laboratuvarı'na gönderdi. Yapılan incelemelerde, "zehirlenmeye magnolya tatlısının neden olduğu" belirlendi.

Yemek şirketine idari para cezası uygulanırken, zehirlenen işçilerin de firmadan şikayetçi oldukları öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
TSK'da FETÖ operasyonu! 56 asker gözaltında

TSK'da operasyon! Çok sayıda asker gözaltına alındı
KOBİ'lere 30 milyar liralık yeni destek paketi

Erdoğan dün sinyali vermişti! Yeni destek paketi müjdesi geldi
İBB'ye 4. dalga operasyon! Kameraları bantlama talimatını veren isim de gözaltında

Türkiye günlerce bunu konuştu! Talimatı veren isim de gözaltında
İBB'ye 4. dalga operasyon! İmamoğlu'nun özel kalemi ve koruma müdürü gözaltında

İBB'ye 4. dalga operasyon! İmamoğlu'na en yakın isimler gözaltında
Sevgilisi, 22 yaşındaki fenomeni canlı yayında bıçakladı

Canlı yayında bıçaklandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lüks rezidansa baskın! Suçüstü yakalandılar, hepsi üniversite öğrencisi

Lüks rezidansa baskın! Suçüstü yakalandılar, hepsi üniversiteli
Galatasaray'dan bomba Osimhen hamlesi

Galatasaray'dan bomba Osimhen hamlesi
Ayrılık sonrası Arda Güler'den Modric'e duygusal veda

Ayrılık sonrası Arda Güler'den duygusal veda
Aboubakar'dan Süper Lig'in devine mesaj: En az 3-4 sezon daha oynarım

Süper Lig devine mesaj yolladı: 3-4 sezon oynarım beni alabilirsiniz
Ağabeyini evden çıkarmak için hiltiyle tavanı deldi, savaş çıktı zannettiler

Ağabeyini evden çıkarmak için yaptığı akılalmaz: Savaş çıktı sandılar
UEFA'dan madalya skandalı! 3 futbolcuya yetmedi

UEFA'dan büyük skandal! 3 futbolcuya yetmedi
Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray'ın yıldızına telefon: Bize gel, Avrupa'da oyna

Galatasaray'ın yıldızına telefon: Bize gel, Avrupa'da 11 oyna
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.