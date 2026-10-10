Samsun Çarşamba'da 30 yaşındaki şahıs ırmak kenarında ağaçta asılı halde ölü bulundu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 30 yaşındaki şahıs, ırmak kenarındaki ağaçta asılı halde ölü bulundu.

Olay, Çarşamba ilçesi Aşağı Donurlu Mahallesi Doğal Yaşam Yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ırmak kenarında bir kişinin ağaca asılı olduğunu gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çarşamba Devlet Hastanesi'nde tıbbi sekreter olarak çalışan A.M.'nin (30) hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından genç adamın cansız bedeni Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı