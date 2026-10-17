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Samsun Canik'te kontrolden çıkan otomobil orta refüje çıktı, 2 kişi yaralandı

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Samsun Canik'te kontrolden çıkan otomobil orta refüje çıktı, 2 kişi yaralandı
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Samsun'un Canik ilçesinde Çevre Yolu'nda saat 22.15 sıralarında kontrolden çıkan otomobil orta refüje çıktı. Kazada 2 kişi yaralanırken yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı, polis inceleme başlattı.

Samsun'da yoldan çıkan otomobilin savrularak orta refüje çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Canik ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Çevre Yolu üzerinde saat 22.15 sıralarında meydana geldi. Ordu'nun Ünye ilçesinden İzmir'e giden Cihan Koç idaresindeki 52 TS 440 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje çıktı.

Kazada sürücü Cihan Koç ile Mehtap Koç yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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