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Samsun Canik'te kontrolden çıkan motosiklet devrildi, sürücü hastaneye kaldırıldı

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Samsun Canik'te kontrolden çıkan motosiklet devrildi, sürücü hastaneye kaldırıldı Haber Videosunu İzle
Samsun Canik'te kontrolden çıkan motosiklet devrildi, sürücü hastaneye kaldırıldı
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Samsun'un Canik ilçesinde Yenimahalle Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda seyir halindeki motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılırken motosiklette büyük çapta maddi hasar oluştu ve polis inceleme başlattı.

Samsun'un Canik ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Yenimahalle Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Devrilen motosiklette ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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