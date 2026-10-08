Samsun Bafra'da park halindeki tırda çıkan yangın kontrol altına alındı

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Samsun'un Bafra ilçesinde park halindeki tır, çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Yangın, Fevzi Çakmak Mahallesi Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Park halinde bulunan Aytaç B.'nin kullandığı Erkan O.'ya ait tırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, tırda büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı