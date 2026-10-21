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Samsun Atakum'da araçta yapılan aramada 60 kilo kaçak tütün ele geçirildi

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Samsun Atakum'da araçta yapılan aramada 60 kilo kaçak tütün ele geçirildi
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Samsun'un Atakum ilçesinde jandarma ekiplerinin bir aracı durdurup yaptığı aramada 60 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili cumhuriyet savcısının talimatıyla adli soruşturma başlatıldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde bir araçta yapılan aramada 60 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışma sonucunda C.B.'nin 44) aracını takibe aldı. Atakent Mahallesi'nde durdurulan araçta yapılan aramada, menşei belli olmayan 60 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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