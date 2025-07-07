Samandağ'da Orman Yangınına İtfaiye Müdahalesi

Samandağ'da Orman Yangınına İtfaiye Müdahalesi
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde Tomruksuyu Mahallesi'nde çıkan orman yangınına itfaiye ekipleri müdahale etmeye başladı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahaleye başladı.

Yangın, Samandağ ilçesi Tomruksuyu Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan ormanlık alanda çıkan yangında kısa sürede alevler yükseldi. Bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahaleye başladı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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