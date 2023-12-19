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Samandağ'da konteynerde çıkan yangın söndürüldü

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Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Tomruksuyu Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda konteyner kullanılamaz hale geldi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde konteynerde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Samandağ ilçesine bağlı Tomruksuyu Mahallesi'nde konteyner kentte yangın çıktı. Konteynerin yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını diğer konteynerlere sıçramadan söndürdü.

Çıkan yangından dolayı konteyner kullanılamaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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