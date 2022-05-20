Salyangoz avcısı jandarmaya yakalandı - Haberler

Aksaray'da izinsiz salyangoz toplayan bir kişi jandarmanın operasyonuyla çay kenarında suçüstü yakalanırken, ele geçirilen 408 salyangoz doğal ortamlarına bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesine bağlı Yaprakhisar köyü sınırlarında bulunan Melendiz çayında bir şahsın kaçak avcılık yaptığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi hemen harekete geçerek olay yerine gitti. Melendiz çayı kenarında bir şahsın kovalarla avlandığını tespit eden jandarma ekipleri bir süre yapılan fiziki takibin ardından şahsın yanına gitti. Ü.D'ye (53) ait kovalarda 408 adet salyangoz ele geçirildi. Bunun üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordine kuran jandarma ekipleri şahsa "Kaçak su ürünleri avcılığı" çerçevesinde 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa göre idari yaptırım kararı uygulanmak üzere tutanak tanzim ederek Aksaray Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne gönderdi. Tarım Orman Müdürlüğü tarafından şahsa 3 bin TL para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Aksaray İl Jandarma Komutanlığınca, çevre ve doğal hayatın korunmasına yönelik titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız olarak devam edilecektir" denildi. - AKSARAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa