Saltukova'da halk pazarı küle döndü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Saltukova'da halk pazarı küle döndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Saltukova'da halk pazarı küle döndü

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde Kapalı Pazar Yeri henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde Kapalı Pazar Yeri henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, beldenin İstasyon Caddesi'nde bulunan Kapalı Pazar Yeri, iddiaya göre kişi veya kişiler tarafından ataşe verildi. Çevredeki vatandaşlar ateşi ve dumanı görünce itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Gece geç saatler pazar yerinin alevler içinde kalmasıyla mahalle halkı panik yaşadı. Olay yerine jandarma ekibi sevk edildi. Yangın söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından pazar yeri kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title