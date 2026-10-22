Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde otomobil bariyere çarptı, 2 kişi hafif yaralandı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde otomobil bariyere çarptı, 2 kişi hafif yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki bariyere çarptı. Kazada sürücü ve araçta bulunan bir kişi hafif şekilde yaralanırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yol kenarındaki bariyere çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Müezzinler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, G. S. idaresindeki 54 SG 002 plakalı Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki bariyere çarptı. Meydana gelen kazada sürücü G. S. ile araçta bulunan M. K. hafif şekilde yaralandı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı