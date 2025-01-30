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Sakarya'nın Karasu İlçesinde 20 Motosiklet Trafikten Men Edildi

Sakarya'nın Karasu İlçesinde 20 Motosiklet Trafikten Men Edildi
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde, ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde ruhsat, plaka, muayene, trafik sigortası ve kask kontrollerinde plakasız 20 motosiklet trafikten men edildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 20 motosiklet trafikten men edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçe trafiğinin asayiş, güvenlik ve huzurunun sağlanmasına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede dün motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik ruhsat, plaka, muayene, trafik sigortası ve kask denetimi yapıldı. Sürücü ile yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi. Plakasız 20 motosiklet trafikten men edilerek yediemin oto parkına çekildi, sürücüler hakkında cezai işlem uygulandı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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