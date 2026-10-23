Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sakarya Hendek'te D-100'de otomobil yaşlı kadına çarptı, kadın yaşamını yitirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Hendek'te D-100'de otomobil yaşlı kadına çarptı, kadın yaşamını yitirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Hendek ilçesi D-100 karayolunda karşıya geçmeye çalışan yaşlı kadına otomobil çarptı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrolünde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi, cansız bedeni hastane morguna sevk edildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesi D-100 karayolunda karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Bayraktepe Mahallesi Adapazarı istikametinde meydana gelen olayda, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 54 AJF 735 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Kadriye Demirel'e (69) çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemenin ardından Demirel'in cansız bedeni hastane morguna sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 44 sitede yayınlandı.
Beyazıt Öztürk’ün özel programı bugün yayınlanıyor: Konukları belli oldu

Beyaz'ın özel programı bugün yayınlanıyor: Konukları belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 ülkenin dışişleri bakanını kabul etti

Kritik buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 ülkenin bakanını ağırladı
Trafikte tartıştığı sürücüye saldırmak için aracından indi! Nevşehir'de 180 bin TL ceza kesildi

Trafikte aracından inip saldırdı! Kesilen ceza dudak uçuklattı
Eşini ameliyat masasında kaybetti, böyle isyan etti: Doktoru hiç görmedi

Eşini ameliyat masasında kaybetti, böyle isyan etti
Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi! Fenerbahçe'de şok ayrılık

Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi

Fransa'da protestolar futbolu vurdu! Dev maçın tarihi değişti

Bu görüntülerden futbol da nasibini aldı
10 yıl önce evinin önünden kaçırılan Furkan'dan hâlâ iz yok! Kasten öldürme soruşturması yeniden açıldı

Kaçırılan Furkan'dan 10 yıldır iz yok! Şüpheli yayında anlatmış
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu! Atilla Karaoğlan 3. kez düdük çalacak

Derbinin hakemi belli oldu! Galatasaray'a 10 kart göstermişti