Sakarya'daki orman yangını tahliye edilen mahalleye sıçradı: Evler alev topuna döndü

Sakarya'daki orman yangını tahliye edilen mahalleye sıçradı: Evler alev topuna döndü
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Sakarya'daki orman yangını tahliye edilen mahalleye sıçradı: Evler alev topuna döndü
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangını tahliye edilen Taşoluk Mahallesi'ne sıçradı. Evlerin alev topuna döndüğü bölgedeki yangını söndürebilmek için karadan ve havadan müdahaleyi ediliyor.

Sakarya'nın Geyve ile Pamukova ilçeleri arasında kalan ormanlık alanda saat 17.15 sıralarında yangın çıktı.

Sakarya'daki orman yangını tahliye edilen mahalleye sıçradı: Evler alev topuna döndü

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekipleri kısa sürede olay yerine yönlendirildi. Geniş bir alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Sakarya'daki orman yangını tahliye edilen mahalleye sıçradı: Evler alev topuna döndü

BİR MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi üzerine, Geyve ilçesine bağlı Taşoluk Mahallesi'nde tahliye kararı alındı.

Sakarya'daki orman yangını tahliye edilen mahalleye sıçradı: Evler alev topuna döndü

EVLER ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Alevler, tahliye edilen Taşoluk Mahallesi'ne sıçradı. Mahallede bulunan evler alev topuna döndü.

Sakarya'daki orman yangını tahliye edilen mahalleye sıçradı: Evler alev topuna döndü

CAK EKİPLERİ DE SEFERBER OLDU

Mahalleyi etkisi altına alan yangını söndürebilmek için Can Arama Kurtarma (CAK) ekipleri de seferber oldu.

Sakarya'daki orman yangını tahliye edilen mahalleye sıçradı: Evler alev topuna döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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