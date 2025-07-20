Sakarya'daki orman yangını tahliye edilen mahalleye sıçradı: Evler alev topuna döndü
Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangını tahliye edilen Taşoluk Mahallesi'ne sıçradı. Evlerin alev topuna döndüğü bölgedeki yangını söndürebilmek için karadan ve havadan müdahaleyi ediliyor.
Sakarya'nın Geyve ile Pamukova ilçeleri arasında kalan ormanlık alanda saat 17.15 sıralarında yangın çıktı.
HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR
Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekipleri kısa sürede olay yerine yönlendirildi. Geniş bir alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
BİR MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ
Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi üzerine, Geyve ilçesine bağlı Taşoluk Mahallesi'nde tahliye kararı alındı.
EVLER ALEV TOPUNA DÖNDÜ
Alevler, tahliye edilen Taşoluk Mahallesi'ne sıçradı. Mahallede bulunan evler alev topuna döndü.
CAK EKİPLERİ DE SEFERBER OLDU
Mahalleyi etkisi altına alan yangını söndürebilmek için Can Arama Kurtarma (CAK) ekipleri de seferber oldu.