Sakarya'da orman yangını! Bir mahalle tahliye edildi

Sakarya'da orman yangını! Bir mahalle tahliye edildi
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Sakarya'nın Geyve-Pamukova ilçeleri arasında çıkan orman yangını geniş bir alana yayıldı. Yangın nedeniyle Taşoluk Mahallesi'nde tahliye işlemleri başlatıldı.

Sakarya'da Geyve ile Pamukova arasında yer alan Çardak Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yerleşim yerini tehdit eden yangın sebebiyle Taşoluk Mahallesi'nde tahliye işlemleri başlatıldı.

Sakarya'nın Geyve-Pamukova ilçeleri arasında kalan ormanlık alanda yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekipleri kısa sürede olay yerine yönlendirildi.

YANGIN BÜYÜDÜ, BİR MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Geniş bir alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Dumanların gökyüzünü kapladığı bölgede, rüzgar da etkili oluyor.

Öte yandan yerleşim yerini tehdit eden yangın sebebiyle Geyve'ye bağlı Taşoluk Mahallesi'nde tahliye işlemleri başlatıldı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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