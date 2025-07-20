Sakarya'da Orman Yangını: 8 Helikopter ve 5 Uçakla Müdahale

Sakarya'da Orman Yangını: 8 Helikopter ve 5 Uçakla Müdahale
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Sakarya'nın Geyve kırsalında başlayan orman yangınına, 8 helikopter ve 5 uçakla havadan müdahale ediliyor. Yangın nedeniyle Taşoluk Mahallesi tahliye edildi, ekipler yoğun çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya'nın Geyve kırsalında çıkan orman yangınına 8 helikopter ve 5 uçakla müdahale ediliyor.

Yangın, saat 17.15 sıralarında Sakarya'nın Geyve-Pamukova ilçeleri arasında kalan ormanlık alanda başladı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekipleri kısa sürede olay yerine yönlendirildi. Geniş bir alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Orman yangınına 8 helikopter 5 uçak havadan müdahale ediyor

Sakarya Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada, orman yangınına 8 helikopter, 5 uçak ve yeterli sayıda yer personeli ile müdahale edildiği belirtildi. Ekiplerin sahada yoğun ve özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

1 mahalle tahliye edildi

Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi üzerine, Geyve ilçesine bağlı Taşoluk Mahallesi'nde tahliye kararı alındı. Valilik açıklamasında, "Yangının yerleşim alanlarına sıçramasını önlemek amacıyla, tedbiren Taşoluk Mahallesi tahliye edilmiştir. Bölgede yaşayan vatandaşlarımız güvenli alanlara yönlendirilmiş olup herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Sahada ekiplerimizin yoğun ve özverili çalışmaları sürmektedir. Vatandaşlarımızın resmi açıklamalar dışında bilgi kirliliğine itibar etmemeleri ve görevli personelin uyarılarına hassasiyetle uymaları önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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