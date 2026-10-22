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Sakarya'da kontrolden çıkan kamyonet bariyerlere çarptı, 33 yaşındaki sürücü öldü

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Sakarya'nın D-020 karayolunda kontrolden çıkan kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjdeki bariyerlere çarptı. Ağır yaralanan 33 yaşındaki sürücü, hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sakarya'nın D-020 karayolunda kontrolden çıkan kamyonetin bariyerlere çarptığı kazada sürücü hayatını kaybetti.

Adapazarı- Kaynarca yolu üzerinde meydana gelen kazada Muhammet Hızal (33) idaresindeki 54 AHK 152 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada ağır yaralanan Hızal, sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. Hızal, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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