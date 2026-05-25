Sakarya'da on binlerce makaron ele geçirildi

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçelerinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 11 bin 940 doldurulmuş makaron, 30 bin 200 boş makaron, 60 kg kıyılmış tütün ve çok sayıda kaçak tütün mamulü ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Sakarya'da jandarma ekiplerinin iki ilçede düzenlediği kaçakçılık operasyonunda on binlerce uyuşturucu ve kaçak tütün mamulü ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda Kocaali ve Hendek ilçelerinde kaçak tütün ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. 2 şüphelinin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan detaylı aramalarda 11 bin 940 adet doldurulmuş makaron, 30 bin 200 adet bandrolsüz boş makaron, 60 kilogram kıyılmış tütün, 25 gramlık paketler halinde 81 adet tarihi geçmiş nargile tütünü ve 100 gramlık paketler halinde 88 adet tütün ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca adli işlem başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
