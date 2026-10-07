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Sakarya'da Hendek ve Adapazarı'nda tefecilik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

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Sakarya'da Hendek ve Adapazarı'nda tefecilik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
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Sakarya'nın Hendek ve Adapazarı ilçelerinde tefecilik yaptıkları belirlenen 3 şüpheliye yönelik jandarma operasyonu düzenlendi. Aramalarda 40 senet, 2 çek, 2 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi; 3 şüpheli gözaltına alındı, haklarında adli işlem başlatıldı.

Sakarya'nın 2 ilçesinde jandarma ekiplerince tefecilik suçu işlediği belirlenen 3 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda senet, çek ve çamaşır makinesi içinden ruhsatsız silah ele geçirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Hendek ve Adapazarı'nda tefecilik yaptıkları belirlenen 3 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 40 senet, 2 çek, 1 araç satış sözleşmesi, 1 alacak ve verecek belgesi, 3 cep telefonu, 2 ruhsatsız 9 milimetre tabanca, 3 tabanca şarjörü, 50 tabanca fişeği ve 1 ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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