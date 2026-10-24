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Sakarya'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı

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Sakarya'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı
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Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adapazarı ve Erenler'de düzenlenen DEAŞ operasyonunda 5'i Irak, 1'i Suriye uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, serbest bırakılan 2'si sınır dışı işlemleri için GÖKSEM'e teslim edildi.

Sakarya'da DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 2'si sınır dışı işlemleri için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları birimine bağlı GÖKSEM'e teslim edildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, geçmiş dönemde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiklerine yönelik haklarında bilgi ve belge bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü. Adapazarı ve Erenler ilçelerinde Özel Harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen operasyonlarda, 5'i Irak, 1'i Suriye uyruklu 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Serbest bırakılan 2 şüpheli ise sınır dışı işlemleri için GÖKSEM'e teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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