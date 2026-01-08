Haberler

Lavaboya gitmek için sınıftan çıkan öğrenci camdan düşerek hayatını kaybetti

Güncelleme:
Sakarya'nın Karasu ilçesindeki bir ortaokulda, lavabo ihtiyacı nedeniyle sınıftan çıkan yabancı uyruklu 8. sınıf öğrencisi, pencereden düşerek ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde ders işlendiği esnada lavabo ihtiyacı olduğunu belirterek sınıftan çıkan 8. sınıf öğrencisi, pencereden düşmesi neticesinde hayatını kaybetti.

Karasu ilçesinde bulunan bir ortaokulda öğrenim gören 8. sınıf öğrencisi yabancı uyruklu İ.S., ders işlendiği esnada lavabo ihtiyacı olduğunu belirterek sınıftan çıktı. Birinci kat koridor bölümünde bulunan pencereye oturduğu öğrenilen öğrenci, henüz bilinmeyen bir sebeple camdan düşerek ağır şekilde yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında öğrenci, sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
