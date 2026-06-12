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Sakarya'da 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Sakarya'da 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
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Sakarya'nın Adapazarı ve Ferizli ilçelerinde polis tarafından düzenlenen 4 ayrı narkotik operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda sentetik cannabinoid, metamfetamin ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Sakarya'nın Adapazarı ve Ferizli ilçelerinde polis ekiplerince düzenlenen 4 ayrı narkotik operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmaları kapsamında Adapazarı ve Ferizli ilçelerinde belirlenen adreslere yönelik 4 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda F.K. (28), M.C.K. (28), N.K. (34) ve E.Ö. (32) isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 15.60 gram sentetik cannabinoid maddesi, 2 parça halinde 0.97 gram metamfetamin maddesi, uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen materyaller ile uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı bültenlenen ve içerisinde eser miktarda a-m 2201 maddesi bulunan 70 gramlık kullanılmış aseton kutusu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.K., M.C.K., N.K. ve E.Ö. isimli 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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