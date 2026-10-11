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Sakarya D-100'de iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı, bir araç kağıt gibi ezildi

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Sakarya D-100'de iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı, bir araç kağıt gibi ezildi
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Sakarya D-100 Karayolu Çaykışla sapağında iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı, araçlardan biri kağıt gibi ezildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, yola dağılan parçalar temizlendikten sonra trafik normale döndü.

Sakarya D-100 Karayolu Çaykışla sapağında 2 otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralanırken, araçlardan biri kağıt gibi ezildi.

Erenler ilçesi D-100 Karayolu üzeri Çaykışla sapağında aynı şeritte seyir halinde olan C.G. idaresindeki 54 ADH 329 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 37 ACT 094 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza nedeniyle araçlarda bulunan 3 kişi yaralanırken, otomobillerden koparak ayrılan parçalar yola dağıldı. Kazada, ismi öğrenilemeyen 37 ACT 094 plakalı otomobil sürücüsü ile diğer araçta yolcu olarak bulunan M.Y. ve F.G. yaralandı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, bölgeye ulaşan ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye sevk edildi. Araçlardan yola dağılan parçalar nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı. Yola saçılan parçaların temizlenmesi ve hasarlı araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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