Sakarya Arifiye'de Goodyear işçisi pres makinesine sıkışarak hayatını kaybetti

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Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki Goodyear lastik fabrikasında meydana gelen iş kazasında, pres makinesine sıkışan 33 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

Olay, saat 05.10 sıralarında Arifiye ilçesinde faaliyet gösteren Goodyear lastik fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçi Erkan Kundo (33) çalıştığı sırada pres makinesine sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Erkan Kundo'nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenaze, olay yeri incelemelerin ardından otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı