Haberler

Sakarya Akyazı'da 2 gündür kayıp alzaymır hastası 78 yaşındaki kadın sağ bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Akyazı'da 2 gündür kayıp alzaymır hastası 78 yaşındaki kadın sağ bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 2 gündür kayıp olan 78 yaşındaki alzaymır hastası kadın, ekiplerin yürüttüğü arama çalışmaları sonucu sağ olarak bulundu. Genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kadın, kontrol amacıyla sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 2 gündür kayıp olan 78 yaşındaki alzaymır hastası kadın, ekiplerin sürdürdüğü arama çalışmaları neticesinde sağ olarak bulundu.

Olay, Akyazı ilçesi Karaçalılık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karaçalılık Mahallesi'nde ikamet eden alzaymır hastası Havva Boğaz (78), 7 Ekim Çarşamba günü ikindi saatlerinde Kuzuluk Orta Mahalle'de gözden kayboldu. Yaşlı kadından haber alamayan yakınlarının durumu bildirmesi üzerine bölgede jandarma ekipleri öncülüğünde geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Kayıp kadını bulabilmek için AFAD, jandarma komando birlikleri, sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekipleri, muhtarlar ve vatandaşlardan oluşan kalabalık bir ekip zamanla yarıştı. Gece saatlerinde 21 araç ve 79 personelin katılımıyla sürdürülen arama çalışmalarına gece saat 01.40'ta ara verildi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlatılan ve kırsal alanlarda yoğunlaştırılan arama çalışmalarının 2. gününde sevindirici haber geldi. Ekipler, saat 20.30 sıralarında Havva Boğaz'a Akyazı ilçesi Merkezyeniköy Mahallesi mevkiinde sağ olarak buldu. Genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen yaşlı kadın, kontrol amacıyla sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Aydın'da tur otobüsüyle uçurumdan yuvarlanan minibüs bu hale geldi! 2 ölü, 9 yaralı

Uçurumdan yuvarlanan minibüs bu hale geldi
Bir anda karşılarına dikildi! Kamp yapan kadınların korku dolu anları

Bir anda karşılarına dikildi! Kamp yapan kadınlara büyük şok

Bu adam nasıl durdurulacak? Yamal'ın görüntüleri olay oldu

Galatasaray taraftarı bu görüntüden hiç memnun kalmadı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gökhan Çıra gece yarısı çevirmeye takıldı! Arandığı ortaya çıktı

Gece yarısı çevirmeye takıldı, gerçeği öğrenince şoke oldu
Ukraynalı genç kızın 'Sıradan bir gün' notuyla paylaştığı videoya bakın

Ukrayna'da sıradan bir gün
Jackie Chan'ı yıllar sonra görenler şaşırdı! İşte 72 yaşındaki hali

Bir zamanlar vurduğunu deviriyordu! Ünlü ismin son hali şaşırttı
Maltepe'deki facianın ardından herkes bu binayı konuşuyor

İstanbul'u sarsan facianın ardından herkes şimdi bu binayı konuşuyor
İçişleri Bakanı Çiftçi, yaşlı kadını kurtaran polisi tebrik etti

Polisin yaşlı kadına yaptığına Bakan Çiftçi kayıtsız kalmadı
Camilerde Gazze hutbesi! Diyanet’ten boykot çağrısı

Camilerde "Gazze" hutbesi! Diyanet'ten önemli çağrı
Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

Güllü davasında karar günü! İstenen ceza açıklandı, Tuğyan ağlıyor