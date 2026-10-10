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Sakarya Adapazarı'nda devrilen motosikletin 22 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet devrildi. Kömürlük Mahallesi mevkiindeki kazada 22 yaşındaki sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından sürücünün cansız bedeni hastane morguna sevk edildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet devrildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kömürlük Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, Ömer Tazim (22) idaresindeki motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak kaydı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk kontrollerde Tazim'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Tazim'in cansız bedeni hastane morguna sevk edildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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