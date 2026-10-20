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Sahte ekspertizle ağır hasarlı araçlar hasarsız gösterildi, 14 şüpheli yakalandı

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İstanbul ve Muğla'da düzenlenen operasyonda, ikinci el araçların kilometre bilgilerinde usulsüzlük yapıldığı ve sahte ekspertiz raporlarıyla ağır hasarlı araçların hasarsız gibi gösterildiği tespit edildi. Haksız kazanç elde ettikleri değerlendirilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul ve Muğla'da düzenlenen operasyonda sahte ekspertiz raporu düzenleyerek haksız kazanç elde eden 14 şüpheli yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda; ikinci el araçların kilometre bilgilerinde usulsüzlük yapıldığı ve sahte ekspertiz raporlarıyla ağır hasarlı araçların hasarsız gibi gösterilerek vatandaşların mağdur edildiği tespit edildi. Yapılan çalışmalarda haksız kazanç elde ettikleri değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul ve Muğla'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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