Sahara geçidine sezonun ilk kar yağdı 3. Sayfa Haberleri Sahara geçidine sezonun ilk kar yağdı Artvin-Ardahan Sahara Geçidine Eylül ayında sezonun ilk kar yağışı gerçekleşti. Sahara geçidine sezonun ilk kar yağdı ARTVİN - Artvin- Ardahan Sahara Geçidine Eylül ayında sezonun ilk kar yağışı gerçekleşti. Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan Artvin-Ardahan karayolu 2 bin 600 rakımlı Sahara Geçidi'nde Eylül ayında kar etkili oldu. Karayolunun beyaz örtüyle kaplanmasıyla sürücüler zor anlar yaşadı. Ardahan'dan Şavşat'a giden Serkan Yalduz, yolda ilerlemekte güçlük çekerken o anları kayıt altına alarak bölgeyi kullanacak sürücüleri uyardı. Karayolları ekipleri bölgeye sevk edilerek kar küreme çalışmaları başlattı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / A.ahmet Erdoğan Karadeniz Ardahan Eylül 3. Sayfa Haberler

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