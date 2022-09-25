Sahara geçidine sezonun ilk kar yağdı
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Sahara geçidine sezonun ilk kar yağdı Artvin-Ardahan Sahara Geçidine Eylül ayında sezonun ilk kar yağışı gerçekleşti.
Sahara geçidine sezonun ilk kar yağdı
ARTVİN - Artvin- Ardahan Sahara Geçidine Eylül ayında sezonun ilk kar yağışı gerçekleşti.
Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan Artvin-Ardahan karayolu 2 bin 600 rakımlı Sahara Geçidi'nde Eylül ayında kar etkili oldu. Karayolunun beyaz örtüyle kaplanmasıyla sürücüler zor anlar yaşadı.
Ardahan'dan Şavşat'a giden Serkan Yalduz, yolda ilerlemekte güçlük çekerken o anları kayıt altına alarak bölgeyi kullanacak sürücüleri uyardı. Karayolları ekipleri bölgeye sevk edilerek kar küreme çalışmaları başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / A.ahmet Erdoğan - 3. Sayfa