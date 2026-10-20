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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da 5 yük gemisini vurduğunu açıkladı

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da demirli ve seyir halindeki 5 yük gemisini vurduğunu açıkladı. Bakanlık, 3 geminin Reni Limanı'na, 2'sinin Odessa'ya seyir halinde olduğunu; Volyn ve Hmelnıtskıy'de iki lojistik merkezinin de hedef alındığını öne sürdü.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da demirli ve seyir halinde olan toplam 5 yük gemisini vurduğunu açıkladı.

Rusya, Karadeniz'deki yük gemilerini hedef almaya devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da demirli ve seyir halinde olan toplam 5 yük gemisini vurduğunu açıkladı. Bakanlık, vurulan 3 geminin Reni Limanı'na, 2'sinin ise Odessa'ya seyir halinde olduğunu aktardı.

Bakanlık ayrıca, Volyn bölgesinde ve Hmelnıtskıy şehrinde bulunan iki lojistik merkezinin de hedef alındığını belirterek, söz konusu gemilerin ve merkezlerin tamamının askeri amaçlarla kullanıldığını öne sürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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