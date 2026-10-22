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Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de 4 geminin Geran İHA'larla vurulduğunu duyurdu

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Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de üç kuru yük ve bir konteyner gemisinin Geran tipi İHA'larla vurulduğunu duyurdu. Rusya gemilerin Ukrayna'ya ait olduğunu öne sürerken ABD basını Ekim başından beri 7 gemiye saldırı düzenlendiğini ve 20'den fazla denizcinin öldüğünü bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de askeri amaçlı yük taşıdığı belirtilen üç kuru yük gemisi ile bir konteyner gemisinin vurulduğunu duyurdu.

Karadeniz'de ticari gemilere yönelik saldırılar ve bölgedeki güvenlik endişeleri sürerken, Rusya Savunma Bakanlığı yeni bir saldırı düzenlendiğini duyurdu. Bakanlık, askeri amaçlı yük taşıdığı belirtilen üç kuru yük gemisi ile bir konteyner gemisinin Karadeniz'de Geran tipi insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğunu bildirdi. Rusya, hedef alınan gemilerin Ukrayna'ya ait olduğunu öne sürdü.

Birçok gemiye saldırı düzenlendi

ABD medyası, Ekim ayının başından bu yana Rus İHA'larının Bulgaristan ve Romanya açıklarında yedi ticari gemiye saldırdığını ve 20'den fazla denizcinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bulgaristan'ın münhasır ekonomik bölgesinde 6 Ekim'de Togo bayraklı ALFA WATAN ve Palau bayraklı ABLE adlı kargo gemileri İHA saldırılarının hedefi olmuştu. Saldırının ardından ALFA WATAN, mürettebatıyla birlikte batmıştı. Bulgaristan açıklarında 13 Ekim'de düzenlenen bir diğer İHA saldırısında ise Türk şirkete ait Azov Concord adlı yük gemisi batmış, 11 denizci kaybolmuştu. Romanya karasularında 15 Ekim'de kimyasal madde taşıyan iki tankerde yangın çıkmıştı. Olayın ardından tankerlerden birindeki 8 mürettebatın kayıp olduğu bildirilmişti.

Moskova saldırılara karıştığı iddialarını reddetmişti. Kremlin ise daha önce, Ukrayna limanlarına giren veya bu limanlardan ayrılan gemilerin, Ukrayna'nın Rusya'nın "gölge filosuna" yönelik saldırılarına karşılık olarak hedef alınabileceği uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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