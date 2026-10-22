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Rusya'nın Kiev'e füze saldırısında 1 kişi öldü, 4'ü çocuk 22 kişi yaralandı

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Rusya'nın Kiev'e füze saldırısında 1 kişi öldü, 4'ü çocuk 22 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Rusya'nın Kiev'e füze saldırısında 1 kişi öldü, 4'ü çocuk 22 kişi yaralandı
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Rusya'nın gece boyunca Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği füze saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 4'ü çocuk 22 kişi yaralandı. Saldırı başkentin altı bölgesinde yangına ve yıkıma yol açtı, bir ambulans istasyonu ile metro altyapısı da hasar gördü.

Rusya, gece boyunca Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği füze saldırısında 1 kişinin hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı.

Rusya, gece boyunca Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füze saldırısı gerçekleştirdi. Füze saldırısı, başkentin altı bölgesinde yangınlara ve yıkıma yol açtı. Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Kiev'e yönelik füze saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4'ü çocuk 22 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Dniprovskyi bölgesinde can kaybının görülürken, 5 kişi de yaralandı. Bölgedeki çok sayıda bina ve araçta hasar meydana gelirken çok sayıda binada da yangın çıktı. Pecherskyi bölgesinde ise 3'ü çocuk olmak üzere 8 kişi yaralandı. Ayrıca bir ambulans istasyonu hasar gördü. Holosiivskyi bölgesinde de bir binanın vurulması sonucu 6 kişi yaralandı. Obolonskyi bölgesinde ise binalarda hasar meydan gelirken yangınların çıktığı olayda 2 kişi yaralandı. Sviatoshynskyi bölgesinde de bir bina ve bir restoran kompleksi alev aldı. İtfaiye ekipleri, bin 100 metrekarelik bir alana yayılan yangını söndürdü.

Darnytskyi bölgesindeki ulaşım altyapısı tesisleri saldırıdan etkilendi.

Saldırı nedeniyle Pivdennyi Köprüsü üzerindeki metro altyapısının zarar görmesi sonucu trafikte bazı kısıtlamalara yol açtı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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