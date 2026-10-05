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Rusya, Karadeniz'de iki Ukrayna bandıralı kargo gemisinin vurulduğunu açıkladı

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Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de askeri malzeme taşıdığı belirtilen Ukrayna bandıralı iki kargo gemisinin vurulduğunu açıkladı. Açıklamada ayrıca Chornomorsk Limanı'ndaki yakıt depolama tesisleri ile Harkov bölgesindeki elektrik trafo merkezinin hedef alındığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de askeri malzeme taşıdığı belirtilen Ukrayna bandıralı iki kargo gemisinin vurulduğunu açıkladı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Karadeniz'deki deniz trafiği ve bölgedeki güvenlik riskleri gündemdeki yerini koruyor. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Karadeniz'de askeri malzeme taşıyan Ukrayna bandıralı 2 kuru yük gemisinin vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna silahlı kuvvetlerine ikmal sağlaması amaçlanan Chornomorsk Limanı'ndaki yakıt depolama tesislerinin yanı sıra Harkov bölgesinde elektrik trafo merkezinin de hedef alındığı aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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