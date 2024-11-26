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Rumeli Hisarı'nda Kaybolan 2 Kişiyi Arama Çalışmaları Devam Ediyor

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İstanbul Sarıyer Rumeli Hisarı'nda denizde kaybolan biri kadın 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle kaybolan kişilerin kimlik tespit çalışmaları sürerken, olay yerine yakın bir yerde bir cep telefonu bulundu.

Rumeli Hisarı'nda denizde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

İSTANBUL - Sarıyer Rumeli Hisarı'nda suda kaybolan biri kadın 2 kişiyi arama çalışmaları Bebek'te sürerken, bu sırada bulunan cep telefonunun incelendiği öğrenildi.

Olay, Cumartesi günü saat 18.30 sıralarında Rumeli Hisarı Aşiyan Sahili'nde meydana geldi. İddiaya göre iskelede bulunan bir kadın, deniz düştükten sonra yanındaki erkek de onu kurtarmak için suya atladı. Şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle akıntıya kapıldığı tahmin edilen 2 kişi denizde kaybolmuştu. Rumeli Hisarı sahilinde yapılan aramaların ardından ekipler, boğaz akıntısını takip edip çalışmaları Bebek Sahili'ne taşıdı. İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik ve İBB İSAK ekipleri çalışmalarını sürdürürken, deniz polisi de çalışmalara katılıyor.

Kimlikleri tespit edilemedi

Denizde kaybolan 2 kişi bulunamadı. Kayıp kişiler hakkında herhangi bir kayıp ihbarında bulunulmadığı öğrenilirken, dalgıçların deniz dibini taramaları sırasında bir cep telefonu bulundu. Bulunan telefonun laboratuvardaki incelemesi devam ederken, dalgıçlarının bölgedeki arama çalışmaları ise sürüyor.

Rumeli Hisarı'nda Kaybolan 2 Kişiyi Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENİS DERDİMENTOĞLU - 3.Sayfa
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