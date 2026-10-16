Haberler

RTÜK, Sözcü TV ve KOZA TV'ye fon soruşturması iddiaları nedeniyle para cezası verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

RTÜK, Sözcü TV ve KOZA TV'ye fon soruşturması iddiaları nedeniyle idari para cezası verdi. Sözcü TV'ye gerçeklik, KOZA TV'ye doğruluk ilkesini ihlalden uygulanan yaptırım, bazı iddiaların gerçekleri yansıtmadığı gerekçesiyle verildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından Sözcü TV ve KOZA TV'de fon soruşturması üzerinden dile getirilen bazı iddiaların gerçekleri yansıtmadığı gerekçesiyle yaptırım uygulandı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu gündemdeki yayın ihlallerini görüşmek üzere toplandı. Sözcü TV ve KOZA TV'de fon soruşturması üzerinden dile getirilen bazı iddiaların gerçekleri yansıtmadığını tespit eden Üst Kurul, yayın ihlallerine yönelik yaptırım uyguladı.

Sözcü TV'ye gerçeklik ilkesini ihlalden müeyyide

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Sözcü TV'de 7 Ekim tarihinde Serap Belovacıklı'nın sunumu ve Gazeteci Barış Terkoğlu, Murat Ağırel, İsmail Saymaz ve Saygı Öztürk'ün konuk olarak katıldığı 'Gazeteci Masası' ve 8 Ekim tarihinde Damla Doğan Tuncel'in sunumu ile 'Bir Saat' isimli programlardaki yayın ihlallerini ele aldı.

Söz konusu programlarda konuklardan İsmail Saymaz'ın, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın belirli bir finansal yapının VIP üyeleri arasında bulunduğu, bazı şirketlerin söz konusu fonun değerinin artırılması sürecinde rol oynadığı ve Bakan'ın fona erken aşamada yatırım yapan kişilerden biri olduğunu iddia ettiği, bir gün sonraki yayında ise sunucu Damla Doğan Tuncel'in, bir etkinlikteki fotoğraf karesi üzerinden 'girift ilişkiler' diyerek AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e yönelik ithamlarda bulunduğu görüldü.

Sözcü TV'nin söz konusu programlarda Bakanlar ve hükümet yetkilileri ile ilgili, izleyici kanaatinin doğru ve sağlıklı bir şekilde oluşmasını engellediğini tespit eden Üst Kurul, Sözcü TV'ye 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan "tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır; soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz" hükmünü ihlal etmekten idari para cezası verdi.

KOZA TV'ye doğruluk ilkesini ihlalden yaptırım

KOZA TV'de 8 Ekim tarihinde yayınlanan moderatörlüğü Evren Özalkuş tarafından yapılan 'Gün İzi' ve moderatörlüğü Sorel Dağıstanlı tarafından yapılan 'Günün Sonunda' isimli programlardaki yayın ihlalleri de Üst Kurul'un gündemindeydi. Fon soruşturmasıyla ilgili programda dile getirilen, "Örgütlü bir suçtan bahsediyoruz. İktidarın bütün isimlerinin içinde olduğu, dahil olduğu bir vurgundan bahsediyoruz" ifadelerinin belirli bir siyasi kesimin bütün mensuplarını ağır suç isnatlarıyla ilişkilendirdiği, söz konusu iddiaların kesinlik içeren ifadelerle aktarıldığı ve sunucunun da bu iddiaların kaynağını bile sormadığı tespit edildi.

Bu nedenle KOZA TV'ye 6112 Sayılı Kanun'un 8. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan "Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır; soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz" hükmünü ihlal etmekten idari para cezası yaptırımı uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrailli yerleşimciler Amerikalı gazeteciyi hastanelik etti

İsrail bu kez baltayı fena taşa vurdu
Resmi Gazete'de yayımlandı! Bingöl'deki Hasbağlar köyü, Kiğı ilçesine bağlandı

Bu köyde yaşayanlar sabah başka ilçede uyandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'felaket' olarak nitelendirmişti! Doğurganlık hızı düşmeye devam ediyor

Alarm zilleri çalıyor! Erdoğan'ın deyimiyle felakete sürükleniyoruz
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Italiano'nun başarısının sırrı! Takımı gol attı, o sinirden bağırmaya başladı

Beşiktaş neden mi uçuşta? Cevabı bu görüntüde
Sen ne yaptın Iheanacho! Metin Oktay'ın 64 yıllık rekorunu kırdı

Türk futbolunda 64 yıl sonra bir ilk! Bunu kimse başaramamıştı
İstanbul'da kaçırılıp konteynerde tutulan genç kurtarıldı! Zihinsel engelli birini dolandırdığı iddiasıyla kendisi de gözaltına alındı

Kaçırılan genci kurtardılar! Gözaltına alınan da o oldu
İstanbul'da 1 milyondan fazla yasa dışı bahis SMS'i sonrası 24 şüpheli gözaltına alındı

Çıldırtan bahis mesajlarının sırrı çözüldü! 24 kişi gözaltında
Kan donduran yasak aşk cinayeti! Cesedi gömdükleri bahçede düğün yaptılar

Kan donduran yasak aşk cinayeti! Cesedi gömdükleri yerde...

Dündar Ziya Gültekin son yolculuğuna uğurlanıyor

Dündar Ziya Gültekin'e veda! Ailesi güçlükle ayakta durabildi
Selin vurduğu İstanbul'da son durum: Kaybolan bir kişi sağ olarak bulundu

İstanbul'da kayıp alarmı sürüyor! Bir kişiden iyi haber geldi