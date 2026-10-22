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Rize Pazar'da kamyonla kafa kafaya çarpışan araçta baba ve kızı yaralandı

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Rize Pazar'da kamyonla kafa kafaya çarpışan araçta baba ve kızı yaralandı Haber Videosunu İzle
Rize Pazar'da kamyonla kafa kafaya çarpışan araçta baba ve kızı yaralandı
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Rize'nin Pazar ilçesinde öğle saatlerinde Karayolları Genel Müdürlüğüne ait kamyonla bir aracın kafa kafaya çarpışması sonucu baba ve kızı yaralandı. Yaralılar ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Rize'nin Pazar ilçesinde meydana gelen kazada baba ve kızı yaralandı.

Kaza bugün öğle saatlerinde ilçeye bağlı İkiztepe Mahallesi, Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.B sevk ve idaresindeki 34 DE 0649 plakalı araç ile 61 ABH 789 plakalı Karayolları Genel Müdürlüğüne ait kamyon kavşak içerisinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada M.B. ve kızı B.B. yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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