Rize'de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
Rize'nin Pazar ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nda seyir halindeki otomobil aniden yanmaya başladı. Sürücü kendini dışarı atarken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Rize'nin Pazar ilçesinde seyir halindeki otomobil alev topuna döndü.
Edinilen bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu'nda seyir halinde olan 53 AED 921 plakalı otomobil, Yeşilköy mevkiinde aniden yanmaya başladı. Alevlerin yükselmesi üzerine aracı durduran sürücü, kendini dışarı attı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev topuna dönen otomobil, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. - RİZE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı