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Rize'de PTT Saldırısında İki Görevli Hayatını Kaybetti

Rize'de PTT Saldırısında İki Görevli Hayatını Kaybetti
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Rize Merkez'de PTT binasında meydana gelen silahlı saldırıda iki görevli hayatını kaybetti. Olayla ilgili saldırganın kimliği tespit edildi ve yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Rize'de 2 görevlinin hayatını kaybettiği PTT binasına yapılan saldırı ile ilgili Rize Valiliğinden açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada saldırganın kimliği tespit edildiği ve yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtilerek "Bugün saat 17.03 sularında Rize Merkez Mermerdelen Mahallesi'nde bulunan PTT Başmüdürlüğü binasında meydana gelen elim bir olayda, usulsüz işlem yapılmasını talep eden bir şahıs ile görevli personel arasında yaşanan tartışma sonucu iki görevli personelimiz silahla vurularak ağır yaralanmıştır. Olayın ardından ihbar üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edilmiştir. Yaralı personeller (Selim Okumuş, Ömer Bayazit) hastaneye kaldırılmış; ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetmişlerdir.Saldırganın kimliği güvenlik güçlerince tespit edilmiş olup, kaçan şahsın yakalanması için emniyet ekiplerimizce çalışmalar sürmektedir. Ayrıca, Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili çok yönlü bir soruşturma başlatmıştır. Hayatını kaybeden personellerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına sabır ve başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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