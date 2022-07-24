Rize'de ormanlık alanda 566 kök kenevir ele geçirildi - Haberler

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Rize'de ormanlık alanda 566 kök kenevir ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Rize'de ormanlık alanda 566 kök kenevir ele geçirildi

Rize'de ormanlık alanda 566 kök kenevir yetiştiren 2 kişi düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Rize'de ormanlık alanda 566 kök kenevir yetiştiren 2 kişi düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından D.A.G. ve A.Ö. isimli şahısların Kalkandere ilçesine bağlı Esendere köyünde ormanlık alanda kenevir bitkisi yetiştirdiğini tespit edilmesi üzerine Jandarma ekipleri hemen harekete geçti. Jandarma ekipleri narkotik köğeği 'Atak' ile ormanlık alanda yaptığı arama çalışmasında yaklaşık 1 dönüm alana dikili, dereden hortum ile su çekilerek sulaması yapılan 566 kök kenevir bitkisi ve şüpheli şahısların ikametinde 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Operasyonda yakalanan 2 kişi de gözaltına alındı. - RİZE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Kenevir Rize 3. Sayfa Haberler

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