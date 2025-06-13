Reyhanlı'da Apartman Dairesinde Yangın Paniği

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Reyhanlı'da Apartman Dairesinde Yangın Paniği
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın kısa sürede büyüyerek daireyi alevlere teslim etti, ancak can kaybı yaşanmadan söndürüldü.

Korku dolu anlar, apartman dairesi alevlere teslim oldu

HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde alevlere teslim olan dairede çıkan yangın, diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, Reyhanlı ilçesi Yenimahalle'de bulunan bir apartmanda yaşandı. Apartman binasının 3'üncü katında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevlere teslim olan dairenin yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürüldü. Çıkan yangından dolayı can kaybı ve yaralanmaya yaşanmazken, binada maddi hasar oluştu. Yangında, binada yaşayan vatandaşlar panik yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ARSLAN - 3.Sayfa
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