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Refüje çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı

Refüje çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin refüje çıkması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin refüje çıkması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bahadır B., idaresindeki 35 AR 4748 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Eğri Çayı Köprüsü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Meydana gelen kazada sürücü Bahadır B., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Atatürk Bulvarı Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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