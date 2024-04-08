Rakip adayların aileleri taşlı sopalı kavgaya tutuştu, 7 kişi yaralandı

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde AK Partili mevcut belediye başkanı Nadir Tosun'un seçimi kazanması sonucu, Yeniden Refah Partisi adayı Nihat Yiğit'in ailesi ile aralarında çıkan tartışma kısa sürede taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Yaralanan 7 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Silopi ilçesi Çalışkan beldesinde AK Partili mevcut belediye başkanı Nadir Tosun yüzde 57.54 ile yeniden başkan seçilirken, Yeniden Refah Partisi adayı Nihat Yiğit ise yüzde 41.70 oy alarak ikinci oldu.

TARAFLAR ARASINDA ADETA SAVAŞ ÇIKTI

Dün akşam saatlerinde Tosun ve Yiğit aileleri arasında başlayan tartışma, kısa sürede taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Ortalığın savaş alanına döndüğü anlarda taraflar birbirine acımadan ellerine geçen ne varsa fırlatmaya başladı. Bölgeden zaman zaman silah sesleri de yükseldi.

7 KİŞİ YARALANDI, BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Kavgada 7 kişi vücutlarına aldıkları darbelerle yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırdı. Gerginliğin sürdüğü beldede jandarma, geniş güvenlik önlemi aldı. Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edilirken, bazı kişiler ifadelerini almak üzere jandarma merkezine götürüldü. Yaşananlardan geriye ise cep telefonu kameralarına yansıyan bu görüntüler kaldı.