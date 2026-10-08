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RAF Fairford soruşturmasında 22 yaşındaki İngiliz şüpheli kefaletle serbest kaldı

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İngiltere'de RAF Fairford üssü yakınlarında 27 Eylül'de yaşanan olayla bağlantılı olarak 'terör eylemi hazırlığı' şüphesiyle 6 Ekim'de gözaltına alınan 22 yaşındaki İngiliz vatandaşı kefaletle serbest bırakıldı. Böylece olayla ilgili gözaltına alınan 7. kişi de serbest kaldı.

İngiltere'deki ABD Hava Kuvvetleri'ne ev sahipliği yapan Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Fairford üssü yakınlarında 27 Eylül'de yaşanan olayla bağlantılı olarak "terör eylemi hazırlığı" şüphesiyle 6 Ekim'de gözaltına alınan 22 yaşındaki İngiliz vatandaşı kefaletle serbest bırakıldı.

İngiltere'de ABD Hava Kuvvetleri'ne ev sahipliği yapan Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Fairford üssü yakınlarında 27 Eylül Pazar günü yaşanan olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. İngiliz polisinden yapılan açıklamada, olayla bağlantılı olarak "terör eylemi hazırlığı" şüphesiyle 6 Ekim'de Londra'nın Westminster bölgesinde gözaltına alınan 22 yaşındaki İngiliz vatandaşının kefaletle serbest bırakıldığı bildirildi. Böylece olayla ilgili gözaltına alınan 7'nci kişi de serbest kaldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği vurgulandı.

Daha önce gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakılmıştı

İngiliz polisi 27 Eylül Pazar günü, 3 minibüsün ABD Hava Kuvvetleri'ne ev sahipliği yapan Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Fairford üssüne doğru gittiği ihbarı üzerine Gloucestershire kırsalında "patlayıcı ve terör suçları" şüphesiyle 20'li yaşlarında 5 kişiyi gözaltına almıştı. Gözaltına alınanlar daha sonra kefaletle serbest bırakılmıştı. Hem İran hem de İngiliz vatandaşı olan 25 yaşındaki 6'ncı bir kişi ise 1 Ekim'de Westminster'da gözaltına alınmış, kefaletle serbest kalmıştı. İran, olayla ilgisi olduğu yönündeki iddiaları reddetmişti.

Whelford köyü yakınlarındaki RAF Fairford üssü, ABD Hava Kuvvetleri tarafından İran'a yönelik saldırılarda kullanılmıştı.

ABD, üsteki bombardıman uçaklarını geri çekmişti

Son aylarda İngiltere'nin, Fairford üssünün İran'a karşı savunma amaçlı saldırılar için kullanılması talebini onaylamasının ardından ABD, bu üsten B-1 ve B-52 bombardıman uçaklarını Orta Doğu'ya uçurmuştu. ABD'nin pazar günü bombardıman uçaklarını üsten çektiği ortaya çıkmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, uçakların üsse yönelik "bazı tehditler" nedeniyle geri çekildiğini belirtmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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