Ankara'da kamyonun kasasında çıkan yangın söndürüldü

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bir kamyonun kasasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Pursaklar ilçesi çevre yolunda akşam saatlerinde bir kamyonun kasasında yangın çıktı. Dumanları fark eden kamyon şoförü aracı kamyonu emniyet şeridine çekti. Şoförün ihbarı üzerine olay olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipler tarafından kamyonda çıkan yangın söndürüldü. Olay yalnızca maddi hasar ile atlatılırken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı