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Pursaklar'da iddialara göre kontrollü yıkımda kepçenin kolu moloz altında kaldı

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Pursaklar'da iddialara göre kontrollü yıkımda kepçenin kolu moloz altında kaldı Haber Videosunu İzle
Pursaklar'da iddialara göre kontrollü yıkımda kepçenin kolu moloz altında kaldı
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Ankara'nın Pursaklar ilçesine bağlı Saray semtinde iddialara göre kontrollü yıkım kararı verilen binanın yıkımı sırasında kepçenin kolu molozların altında kaldı. Operatörün sağlık durumunun iyi olduğu belirlenirken sıkışan kepçe iş makinelerinin yardımıyla çıkarıldı.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde kontrollü yıkım sırasında bir kepçenin kolu molozların altında kaldı.

Olay, Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki Saray semtinde meydana geldi. İddialara göre, kontrollü yıkım kararı verilen bir binanın yıkımına gelen kepçenin kolu yıkım sırasında molozların altında kaldı. Kepçe operatörünün sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Sıkışan kepçe, iş makinelerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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