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Posof'ta sağanak ve dolu etkili oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Posof'ta sağanak ve dolu etkili oldu Ardahan'ın Posof ilçesinde sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

Posof'ta sağanak ve dolu etkili oldu

ARDAHAN - Ardahan'ın Posof ilçesinde sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

Posof İlçe merkezi ve çok sayıda mahallede etkili olan sağanak yağışta ilçe merkezinde sokaklar dereye döndü. Şiddetli yağışla birlikte dolu yağışının da etkili olduğu ilçede misket büyüklüğünde dolu yağdı. İlçe merkezi ve çok sayıda mahallede etkili olan dolu yağışı nedeniyle tarım arazileri de zarar gördü.

Belediye ekipleri su baskınlarına karşı erken önlem alarak suyun ev ve iş yerlerine girmesini önledi.

Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar yaptığı açıklamada, ekiplerin erken müdahalesiyle sel sularının herhangi bir yere zarar vermediğini belirtti.

İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız - 3. Sayfa

Hisarcık Ardahan Posof 3. Sayfa Haberler

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