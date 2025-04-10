Polis Teşkilatı'nın 180. Yıldönümünde Ödül Töreni Düzenlendi

Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yılı çerçevesinde Konya İl Emniyet Müdürlüğü'nde anlamlı bir etkinlik düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, 180. yıla özel olarak 180 başarılı personele ödül ve başarı belgesi verdi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törende konuşan İl Emniyet Müdürü Yüksek, teşkilatın köklü tarihine dikkat çekerek, "180 yıldır bu vatanın huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan teşkilatımızın her bir ferdine minnettarız. Bu özel yılda, 'cezada adil, ödüllendirmede cömert olmak' prensibimizle her bir personelimiz gibi görevlerini üstün başarıyla yerine getiren 180 personelimizi ödüllendirmekten büyük onur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Törende, pek çok alanda görev yapan polis memurları ve amirler ödüllerini aldı. Etkinlik, ödül töreninin ardından yapılan toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - KONYA