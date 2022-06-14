Polis oyuncak ayının ağırlığından şüphelendi, içinden silah çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Polis oyuncak ayının ağırlığından şüphelendi, içinden silah çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Polis oyuncak ayının ağırlığından şüphelendi, içinden silah çıktı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir evde yapılan aramada oyuncak ayının ağırlığından şüphelenen polis ekipleri, yaptıkları incelemede ayının içine saklanmış halde tabanca buldu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir evde yapılan aramada oyuncak ayının ağırlığından şüphelenen polis ekipleri, yaptıkları incelemede ayının içine saklanmış halde tabanca buldu.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine M.C. isimli bir şahsın evinde arama yaptı. Genel aramada herhangi bir suç unsuruna rastlamayan ekiplerin dikkatini evin bir odasında bulunan oyuncak ayı çekti. Ayıyı kaldırdıklarında normalinden ağır olduğunu fark eden ekipler, yaptıkları incelemede arka kısmında açıklık olduğunu fark etti. Oyuncak ayının içine saklanan ruhsatsız tabanca polisin dikkati sayesinde ele geçirilirken M.C. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Kadirli 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title