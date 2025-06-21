Polatlı'daki Lityum Fabrikasında Gaz Sızıntısı: İki İşçi Hayatını Kaybetti

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Polatlı OSB'deki lityum fabrikasında meydana gelen gaz sızıntısında iki işçi hayatını kaybetti, üç işçi hastanede tedavi altında. Polatlı OSB Başkanı Erol Ünal olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Gazı sızıntısı olan fabrikaya ilişkin Polatlı OSB Başkanından açıklama

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan lityum fabrikasında yaşanan gaz sızıntısına ilişkin Polatlı Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Erol Ünal açıklamada bulundu.

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan lityum fabrikasında gaz sızıntısı meydana geldi. Yaşanan sızıntıda Fabrika'da borulara bakım yapmak isteyen 5 işçi bir borudan sızan azot gazından zehirlendi. Yaşanan olayda işçilerden 31 yaşındaki Berat Yıldız ile 23 yaşındaki Abdulkadir Kaya hayatını kaybederken 3 işçi ise diğer 3 işçinin ise Polatlı Devlet Hastanesi'nde tedavilerine devam ediliyor.

Olaya ilişkin Polatlı Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Erol Ünal açıklamada bulundu. Ünal, şu ifadelere yer verdi:

"Bölgemiz fabrikalarından POMEGA Enerji'de bu gün sabah saatlerinde hücre fırın odasındaki azot gazından etkilenen 1994 doğumlu Berat Yıldız ve 2002 doğumlu Abdülkadir Kaya, olay yerinde baygınlık geçirdikten sonra hastaneye kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gazdan etkilenen diğer 3 işçi ise tedavi altına alındı. Yaralılara acil şifalar diler, Vefat edenlere Yüce Allah'tan rahmet acılı ailelerine baş sağlığı dilerim."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER - 3.Sayfa
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