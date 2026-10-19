Polatlı'da narkotik operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 6 şüpheli gözaltına alındı

Polatlı'da narkotik operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 6 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'nın Polatlı ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik narkotik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Aramalarda uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız tüfek ve dijital materyal ele geçirildi; bir şüphelinin cezaevinde olduğu belirtildi.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde güvenlik güçlerince icra edilen narkotik operasyonunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Polatlı ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin ise cezaevinde olduğu belirtildi. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda paketlenmiş halde ve farklı türlerde uyuşturucu maddeler, cam pipo, nargile düzenekleri, 2 ruhsatsız tüfek, boş şarjör ve 4 fişek ele geçirildi. Şüphelilere ait dijital materyallere ise incelenmek üzere el konulduğu aktarıldı.